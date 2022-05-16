Привет! Меня зовут Саша Невский.



Если вы здесь, то, скорее всего, тоже любите чай. Качественный, многогранный и прекрасный во всех отношениях напиток : )

Я уже много лет занимаюсь чаем, бывал в Китае - родине чая, там я познакомился со многими фермерами и производителями чая, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год.

Не секрет, что китайский чай – это дорогое удовольствие. И хотелось бы точно знать, за что платишь.

Я предлагаю только тот чай, который я лично выбираю в своих поездках по Китаю и пью уже много лет сам.

Выбор чая - процесс увлекательный, долгий и непростой. Нужно перепробовать огромное количество чая, прежде чем выберешь что-то вдохновляющее, именно так, пробуя множество вариантов чая, я выбираю самые стоящие чаи и после этого они попадают в ассортимент.

Вы можете проконсультироваться со мной в выборе чая и мы вместе выберем тот, который понравится Вам.

Я очень люблю чай и все, что с ним связано, он вдохновляет меня и хочется делиться с людьми качественным чаем, за который не стыдно и который вызывает восторг!

Для этого и существует Невский Чай.

Давайте познавать чайный мир вместе.

Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохой чай.

