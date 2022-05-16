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Добро пожаловать в Мой магазин чая!

Привет! Меня зовут Саша Невский.

Александр Невский

Если вы здесь, то, скорее всего, тоже любите чай. Качественный, многогранный и прекрасный во всех отношениях напиток : ) 
Я уже много лет занимаюсь чаем, бывал в Китае - родине чая, там я познакомился со многими фермерами и производителями чая, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год.
Не секрет, что китайский чай – это дорогое удовольствие. И хотелось бы точно знать, за что платишь. 
Я предлагаю только тот чай, который я лично выбираю в своих поездках по Китаю и пью уже много лет сам. 
Выбор чая - процесс увлекательный, долгий и непростой. Нужно перепробовать огромное количество чая, прежде чем выберешь что-то вдохновляющее, именно так, пробуя множество вариантов чая, я выбираю самые стоящие чаи и после этого они попадают в ассортимент. 
 
Вы можете проконсультироваться со мной в выборе чая и мы вместе выберем тот, который понравится Вам.
 
Я очень люблю чай и все, что с ним связано, он вдохновляет меня и хочется делиться с людьми качественным чаем, за который не стыдно и который вызывает восторг!
Для этого и существует Невский Чай. 
Давайте познавать чайный мир вместе.
Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохой чай.

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ПУЭР
УЛУН
КРАСНЫЙ ЧАЙ
Чай от Ильи Бадурова
ПОСУДА
Новинка
Шу пуэр Тулинь Фениксовая точа
Шу пуэр Тулинь Фениксовая точа
450 ₽
Новинка
Уи Мэй Чжань улун
Уи Мэй Чжань улун
650 ₽
Новинка
Ми Лань Сян Дань Цун
Ми Лань Сян Дань Цун
920 ₽
Новинка
Ми Лань Сян Дань Цун
Ми Лань Сян Дань Цун
740 ₽
Новинка
Я Ши Сян Дань Цун
Я Ши Сян Дань Цун
990 ₽
Лидер продаж!
Пепел, основа для сыпучих благовоний
Пепел, основа для сыпучих благовоний
400 ₽
Полотенце для чайной церемонии (карп)
Полотенце для чайной церемонии (карп)
1100 ₽
В подарок: 50 бонусов
Полотенце для чайной церемонии
Полотенце для чайной церемонии
300 ₽
В подарок: 50 бонусов
Дорожный набор №1
Дорожный набор №1
4000 ₽
В подарок: 50 бонусов
Лидер продаж!
Шу пуэр “Нефть” от группы 25/17
Шу пуэр “Нефть” от группы 25/17
2300 ₽
В подарок: 50 бонусов
Лидер продаж!
Алишань
Алишань
350 ₽
В подарок: 50 бонусов
Лидер продаж!
Молочный улун
Молочный улун
1
250 ₽
В подарок: 50 бонусов
Лидер продаж!
Шу Пуэр Да Ху Я от Ильи Бадурова
Шу Пуэр Да Ху Я от Ильи Бадурова
8200 ₽
В подарок: 50 бонусов
Бай Жуй Сян “Белая Дафна”
Бай Жуй Сян “Белая Дафна”
1250 ₽
Бай Му Дань
Бай Му Дань
Пересел на этот чай с энергетиков!) Заказ быстро обработали, достаточно подробно объяснили процесс..
16.05.2022 Александр
Пуэр "Великая снежная гора", 2017
Пуэр "Великая снежная гора", 2017
Великолепный Пуэр , рекомендую !..
26.09.2021 Данил Горбунов
Чжанпин Шуй Сянь
Чжанпин Шуй Сянь
Нежно-фруктовый улун, рекомендую !..
01.05.2021 Мария
Молочный улун
Молочный улун
Прекрасный молочный улун, подходит для ежедневного чаепития. Всем советую!..
01.05.2021 Александр
Шоу Мэй с дикорастущих деревьев
Шоу Мэй с дикорастущих деревьев
В этом чае всё идеально все и упаковка и вид блинчика и вкус! Деревенская русская баня , фишка вкуса..
27.04.2021 Константин
Тун Му Хун Ча
Тун Му Хун Ча
Красные и Тун Му можно выделить в отдельную категорию!))) Отличный чайок и весьма не обычен в сравне..
27.04.2021 Константин
Шайхун, 100 гр.
Шайхун, 100 гр.
Отличный вариант на каждый день и в подарок! 4 блина выпито и ещё готов столько же)))..
27.04.2021 Константин
Дянь Хун золотая почка, блин 357 г.
Дянь Хун золотая почка, блин 357 г.
Приобрёл в коллекцию! Стоит всех своих денег! Премиальный блинчик рекомендую)..
27.04.2021 Константин
Новости
КРАСНЫЙ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ
БЛОГ 28.08.2021 395
КРАСНЫЙ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ
Недавно выбирал, что попить из красных и вдруг наткнулся на этот чай.Он называется Хун Та, что перев..
КИТАЙЦЫ ЗНАЮТ ПРО ЧАЙ ВСЕ
БЛОГ 27.08.2021 400
КИТАЙЦЫ ЗНАЮТ ПРО ЧАЙ ВСЕ
Да, именно так я думал первое время, когда стал увлекаться чаем, да и в целом многие люди так думают..
БЛАГОВОНИЯ? ЗАЧЕМ?
БЛОГ 26.08.2021 402
БЛАГОВОНИЯ? ЗАЧЕМ?
Если рассматривать чай и чайную церемонию в целом, то никого не удивит, а скорее даже само собой раз..
САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ УЛУН ОСТРОВА ТАЙВАНЬ
БЛОГ 26.08.2021 397
САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ УЛУН ОСТРОВА ТАЙВАНЬ
Именно это, зачастую, в первую очередь говорят про чай из Да Ю Линь. Это улун, который выращивается ..
ПУЭРНОЕ АССОРТИ!
БЛОГ 17.06.2021 586
ПУЭРНОЕ АССОРТИ!
ПУЭРНОЕ АССОРТИ!Пару месяцев назад я делал наборы пробников, в которых было 11 разных пуэров, когда ..
КАКОЙ ЧАЙ ПИТЬ ЛЕТОМ?
БЛОГ 02.06.2021 709
КАКОЙ ЧАЙ ПИТЬ ЛЕТОМ?
Сегодня уже второй день лета, а значит скоро будет совсем жарко и мне хотелось бы поговорить с Вами ..
ЧАЙ С ВЕСЕННИМ АРОМАТОМ
БЛОГ 19.05.2021 673
ЧАЙ С ВЕСЕННИМ АРОМАТОМ
Когда речь идёт о весне и чае вместе - сразу на ум приходят мысли о зелёном чае. Весна - это время н..
Легенды о Да Хун Пао
БЛОГ 01.05.2021 325
Легенды о Да Хун Пао
По мере развития и завоевания популярности его история дополнялась, додумывалась, приукрашивалась, а..
ЧАЙНАЯ ТЕРАПИЯ
БЛОГ 01.05.2021 349
ЧАЙНАЯ ТЕРАПИЯ
ЧАЙНАЯ ТЕРАПИЯ Изначально хотел написать пост на другую тему, но что-то пошло не так. Сейчас очень м..
Мэй Чжань
БЛОГ 01.05.2021 111
Мэй Чжань
МЭЙ ЧЖАНЬ Именно этот чай открывает мой личный список чая на каждый день и закрепился он надолго. ..
+7 (812) 928 42 82
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Невский Чай
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