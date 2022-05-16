Добро пожаловать в Мой магазин чая!
Привет! Меня зовут Саша Невский.
Если вы здесь, то, скорее всего, тоже любите чай. Качественный, многогранный и прекрасный во всех отношениях напиток : )
Я уже много лет занимаюсь чаем, бывал в Китае - родине чая, там я познакомился со многими фермерами и производителями чая, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год.
Не секрет, что китайский чай – это дорогое удовольствие. И хотелось бы точно знать, за что платишь.
Я предлагаю только тот чай, который я лично выбираю в своих поездках по Китаю и пью уже много лет сам.
Выбор чая - процесс увлекательный, долгий и непростой. Нужно перепробовать огромное количество чая, прежде чем выберешь что-то вдохновляющее, именно так, пробуя множество вариантов чая, я выбираю самые стоящие чаи и после этого они попадают в ассортимент.
Вы можете проконсультироваться со мной в выборе чая и мы вместе выберем тот, который понравится Вам.
Я очень люблю чай и все, что с ним связано, он вдохновляет меня и хочется делиться с людьми качественным чаем, за который не стыдно и который вызывает восторг!
Для этого и существует Невский Чай.
Давайте познавать чайный мир вместе.
Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохой чай.
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